Affaire Penelope Fillon : le candidat des Républicains s'expliquera au JT de 20 heures de TF1 ce jeudi soir

Depuis mardi 24 janvier et l'article du Canard Enchaîné, François Fillon doit face aux accusations d'emploi fictif concernant le poste d'attachée parlementaire de son épouse. Ce dernier sera sur le plateau du 20 heures de TF1 pour s'en expliquer.





François Fillon doit se rendre ce jeudi au parquet national financier (PNF). Il va fournir "dans la journée", par le biais de son avocat, "un certain nombre de pièces", a annoncé ce matin Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR et proche du candidat de la droite à la présidentielle. Le candidat LR, qui a demandé mercredi à être reçu "dans les plus brefs délais" par le PNF, devrait donc être interrogé dans la soirée sur l'avancée de cette affaire, alors qu'une enquête a été ouverte sur des faits présumés de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux et recel.