Affaire Penelope Fillon : galvanisé, le candidat LR sonne la riposte

Courage et de résistance. François Fillon, dont la candidature à l’élection présidentielle est remise en cause par des révélations du Canard Enchaîné, a tenu à montrer qu’il était toujours débout. Débout grâce notamment au soutien de son camp qu’il a tenu à remercier, ce jeudi depuis Charleville-Mézières. "Il est bon, il est réconfortant même, d’être au milieu de vous, avec mes compagnons, loin de cette agitation malsaine entretenue chaque jour par le microcosme", a lancé l’ancien Premier ministre.





Avant d’expliquer son projet pour la France, il est revenu sur l'affaire Penelope et a pris quelques minutes pour dénoncer de nouveau "des attaques contre un candidat investi et légitimé non seulement par les siens mais par des millions de Français sont d’une violence inouïe". A ses yeux, la violence de cette affaire est "du jamais vu sous la Cinquième et même la Quatrième république, cette dernière pourtant riche en barbouzeries politiques de toutes sortes".