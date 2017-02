Affaire Penelope Fillon : qu'en pensent les Français ?

OPINION - Que pensent les Français de l'affaire Fillon ? A Strasbourg, Katia est déstabilisée : "On en a un petit peu marre, dit-elle, on ne sait plus quoi penser". Le ton se veut plus dur dans cette manifestation d'enseignants : "Certains pays mettent des hommes politiques ne prison, explique Dominique, mais pas la France !". Baptiste, lui, trouve quant à lui étrange que l'affaire éclate maintenant, quelques mois seulement avant l'échéance présidentielle...