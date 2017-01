Affaire Penelope Fillon : "Quel clan ai-je dérangé ? Quels intérêts ai-je remis en cause ?"

Au centre du feu médiatique et politique depuis les révélations du Canard enchaîné sur un supposé emploi fictif de sa femme Penelope, François Fillon se sait pris pour cible et s’en révolte. "Comment ne pas considérer qu’il y a des forces qui sont à l’œuvre pour me faire taire et tenter d’affaiblir ma candidature ?", questionne-t-il dans les colonnes du Journal du dimanche. De position d’accusé, le clan Fillon veut glisser à celle de victime. "Comment expliquer une telle violence ? Quel clan ai-je dérangé ? Quels intérêts ai-je remis en cause ?"





Pour se défendre, l’ancien Premier ministre parle d’une "manipulation grossière" qu’il n’hésite pas à qualifier de calomnie. Selon lui, les feuilles de paie pour le travail de sa femme en tant qu’assistante parlementaire sont enregistrées à l’Assemblée nationale depuis des années. "Et tout cela sort à trois mois de la présidentielle… Comment imaginer un seul instant que cette affaire ne soit pas montée de toutes pièces pour m’abattre ?"