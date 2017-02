Affaire Penelope Fillon : un sondage fait passer Emmanuel Macron au second tour face à Marine Le Pen

Les premiers effets dévastateurs de l'affaire Penelope Fillon. Selon un sondage Elabe pour Les Echos, le candidat de la droite passerait pour la première fois sous la barre des 20% au premier tour de l'élection présidentielle, soit une baisse de 5 à 6 points en moins d'un mois.





François Fillon recueillerait ainsi entre 19 et 20% d'intentions de vote au premier tour, derrière Emmanuel Macron (22 à 23%) et Marine Le Pen (26 à 27%), scénario dans lequel ces deux derniers s'affronteraient lors du second tour de la présidentielle. En réalité, l'affaissement de François Fillon semble surtout profiter à la candidate du Front national, qui gagne trois points, quand Emmanuel Macron est à un niveau stable.





Au second tour, Emmanuel Macron remporterait la présidentielle avec 65% des intentions de vote, contre 35% pour Marine Le Pen. Si François Fillon parvenait malgré tout au second tour, il récolterait 59% des voix, contre 41% à la présidente du FN.