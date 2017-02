Affaire Penelope Fillon : un premier député LR demande à son candidat de renoncer à la présidentielle

La meilleure solution pour Georges Fenech serait que l’ancien Premier ministre abandonne de lui-même la course à l’Élysée. D’ailleurs, "cet évènement impondérable remet en cause la légitimité de notre candidat", désigné en novembre dernier après avoir remporté la primaire de la droite et du centre. "Cette décision (de renoncer, ndlr) lui appartient, il a le sens de l'Etat. Je pense qu'il fera passer l'intérêt supérieur de la Nation avant ses intérêts purement personnels", veut croire le député LR.