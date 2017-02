Affaire Penelope : un manoir, des montres, son salaire... ce que contient le patrimoine de François Fillon

A cela s’ajoute la valeur estimée de sa société de conseil 2FConseil : 11.518 euros. Ainsi que deux montres évaluées respectivement à 15.000 et 12.000 euros et deux véhicules datant de 2001 et 1998 pour un total de 8000 euros. Les revenus annuels de l’ancien Premier ministre sont également retranscrits depuis 2012, année durant laquelle ce dernier a perçu en traitement et salaires : 129 841 et son épouse 55 414 euros. Un montant qui a atteint, en 2016, 275.000 euros pour le seul François Fillon, sa femme Penelope n’ayant reçu aucune rémunération selon la déclaration du député.