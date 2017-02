Affaire Théo : Marine Le Pen veut interdire les manifestations contre les policiers

"Je demande aux autorités compétentes d'interdire ces manifestations à haut risque". Dans un communiqué publié ce dimanche, Marine Le Pen a demandé l'interdiction des rassemblements hostiles à la police. De nombreux rassemblement sont prévus ce samedi après-midi dans toute la France et notamment à Paris, Place de la République.





"Alors que notre pays est toujours en état d'urgence, alors que ces manifestations ont systématiquement sombré dans la violence, la haine et les dégradations ces derniers jours, il est incompréhensible que le gouvernement n'ait pas pris les mesures qui s'imposent pour interdire ces rassemblements et garantir l'ordre républicain", dénonce-t-elle. "Il faut mettre hors d'état de nuire les milices d'extrême gauche ultraviolentes vis-à-vis desquelles le pouvoir fait preuve d'une grande complaisance. Ce serait aussi l'occasion d'éviter que ne soient une nouvelle fois entonnés d'immondes slogans insultants pour l'ensemble de nos forces de l'ordre et insultants pour la France", ajoute Mme Le Pen.