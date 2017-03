"L'obstination" de Fillon, "des militants radicalisés" : Juppé n'y va pas, mais charge son camp

Alain Juppé n'a pas mâché ses mots, ce lundi, en annonçant qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle en lieu et place de François Fillon. Présenté comme un recours depuis des semaines et le début des ennuis judiciaires de François Fillon dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs qui touchent le candidat LR, supplié par ses anciens soutiens et ses ex-adversaires de se mettre en course, le maire de Bordeaux a dit "niet", comme il l'avait répété malgré les relances de son camp, ces dernières semaines : "Je confirme une bonne fois pour toutes que je ne serai pas candidat à la présidence de la République".