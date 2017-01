Allemagne : Marine Le Pen retrouve ses alliés européens pour un "contre-sommet"

Cette réunion est organisée par le groupe Europe des nations et des libertés (ENL) du Parlement européen, fondé en 2015 par des formations issues de neuf pays membres et situé à l'extrême droite de l'échiquier politique. Marine Le Pen en est la coprésidente. La rencontre, présentée par ses organisateurs comme un "contre-sommet" européen, illustre les ambitions de ces courants politiques avant des élections législatives aux Pays-Bas mi-mars et en Allemagne fin septembre, mais aussi présidentielle en France en avril-mai.





Les droites extrêmes et populistes espèrent des scores records avec les thèmes qui les rapprochent : le rejet de l'immigration, de l'islam, des élites et de l'Europe, avec un discours "anti-système". La réunion de Coblence sera aussi l'occasion de sceller le rapprochement entre l'AfD et le FN, ce qui toutefois suscite des remous au sein du parti allemand, de tendance libérale sur le plan économique et dont certains cadres trouvent le parti français trop "socialiste" dans ce domaine.