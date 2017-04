"Allô Emmanuel, c'est Barack" : Macron se targue d'avoir reçu un coup de fil d'Obama

Barack Obama, qui s'est montré très discret depuis son départ de la Maison Blanche le 20 janvier, a "apprécié l'occasion d'entendre M. Macron évoquer sa campagne et l'importante élection présidentielle en France", a indiqué son porte-parole, Kevin Lewis. Ce dernier a souligné l'importance que l'ex-président démocrate accordait à la France, "en tant que proche allié des Etats-Unis" et en raison de son rôle dans la défense "des valeurs progressistes en Europe et à travers le monde".





Selon BFM, l'entretien a eu lieu vers 18 heures. Un échange en anglais, sans traducteurs, qui aurait duré 20 minutes. Interrogé par l'AFP sur la genèse de cet appel téléphonique, l'équipe d'Emmanuel Macron a affirmé que les deux parties étaient en contact "depuis plusieurs semaines". Qui a appelé l'autre formellement ? "Barack Obama", a-t-elle répondu.





A J-3 avant le premier tour, la campagne est placée sous le signe de la diplomatie puisque Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, a reçu des nouvelles de l'étranger. Le candidat a en effet reçu le soutien de l'actuel président de Bolivie, Evo Morales, qui a salué "la progression du frère".





Suivez la présidentielle sur notre page dédiée à l'élection présidentielle





Découvrez comment votre commune a voté sur nos pages résultats de l’élection présidentielle