Alter-votants : plutôt que de s'abstenir, ils "donnent" leur bulletin à des étrangers sans droit de vote

C'est une initiative jamais vue en France. À l'occasion des élections présidentielles et législatives, Alter-votants propose de "faire voter" des étrangers résidant en France et qui n'ont pourtant pas le droit de vote. Une façon d'instaurer le fameux droit de vote des étrangers promis notamment par François Hollande lors de sa campagne en 2012. Et le collectif, grâce à Internet, s'exempte de la réforme constitutionnelle qu'il exigerait.





Comment ? En proposant à des abstentionnistes, déçus ou indécis, de rencontrer ces étrangers et de voter pour eux.





Thomas Berteigne est l'un des fondateurs d'Alter-votants. En décembre 2016, avec deux autres personnes, il lance cette initiative. Un mois plus tard, leur site est en ligne. Il compte, à la mi-avril, "entre 250 et 300" inscrits, "et ça s'accélère beaucoup depuis une semaine", ajoute M. Berteigne, qui se dit "étonné et ravi" du nombre d'arrivées sur la plateforme.