"Antisocial" : Alexis Corbière, soutien de Mélenchon, ressort un vieux classique du groupe Trust pour parler de Fillon

Depuis qu'il l'a mentionnée, la fameuse chanson nous trotte dans la tête. Invité de LCI mardi matin, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, a cité un classique du groupe français Trust pour définir le programme de François Fillon : "Antisocial".





Lancé dans une critique du projet très libéral du candidat de la droite, le lieutenant du candidat de La France insoumise a fait ressurgir cette chanson qui parlera sans doute aux plus de 40 ans, et peut-être aussi aux plus jeunes. Voici ce qu'il a dit :