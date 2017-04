Apéros gratuits, nuits d'hôtel offertes, covoiturage... : ces initiatives vont vous inciter à aller voter

Pour le jour J, le site My Little Paris et l'appli Bold lancent l'Apéro des "A voté !". Quésaco ? Les patrons d'une vingtaine de bars parisiens vont offrir le premier verre à ceux qui présenteront leur carte d'électeur tamponnée. Au programme : une bière offerte au Brewing Paname dans le XIXe, à la Maison Sage dans le IIIe, sur le rooftop de la brasserie d'Auteuil dans le XVIe, sur la péniche du Marcounet dans le IVe, au Café de la Presse dans le XIIe - où les résultats des élections seront retransmis... Et chez Zarma, sur la terrasse de la Rotonde Stalingrad, ils vous offriront carrément le kebab de luxe.





Une initiative du même genre va voir le jour à Plouguiel dans les Côtes d’Armor. Comme le rapporte France Bleu Armorique, le patron du bar-tabac La Chope a décidé de payer un verre à tous les habitants qui iront voter dimanche 23 avril ainsi que le 7 mai pour le second tour. "On est à un tournant, la France a besoin de tous ses électeurs pour voter au plus juste", a ainsi expliqué Marc Le Badezet à la radio locale. Et comme la commune de 1.800 habitants compte un millier d'électeurs, son bar risque de ne pas désemplir !