Appel à faire barrage à Marine Le Pen : sur LCI, Nicolas Bay juge "pitoyables" Beate et Serge Klarsfeld

Un "parti xénophobe et irraisonnable". Dans Libération ce lundi matin, Serge et Beatle Klarsfeld s'offrent une pleine page pour prendre - une nouvelle fois - position contre le Front National. Une attaque vertement dénoncée dans la foulée par Nicolas Bays, le secrétaire général du parti, invité d'Audrey Crespo-Mara sur LCI.





"Ils ne savent pas de quoi ils parlent, c'est tout à fait pitoyable. Cela fait partie de ces opérations de fin de campagne d'offensive généralisée", a-t-il lancé. Et de préciser sa pensée : "Je les trouve pitoyables dans leur agression contre les patriotes. La vérité, c'est qu'ils devraient comprendre que Marine Le Pen est le principal bouclier pour nos compatriotes de confession juive qui aujourd'hui se trouvent menacés dans certains quartiers par l'islamisme et les tenants d'une idéologie dangereuse." Alors que cette tribune des époux Klarsfeld est signée "Les fils et filles de déportés juifs de France", le secrétaire général du FN est allé jusqu'à assurer qu'"il y a énormément de fils et de filles de déportés qui aujourd'hui sont dans nos rangs".





Sur une pleine page dans le quotidien, le couple Klarsefeld dénonce un "parti xénophobe et irraisonnable". Avant d'appuyer : "Jamais dans l'histoire de notre pays les Français n'ont voté majoritairement pour l'extrême droite. 2015 a vu la victoire du Front Républicain sur le Front National aux élections législatives. 2017 verra la défaite du Front National à la présidentielle et aux législatives."