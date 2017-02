Après Macron, Le Pen est au Liban : mais pourquoi le pays attire autant les candidats à la présidentielle ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont les mêmes lacunes, et donc le même objectif : se sculpter une stature internationale. C'est ce qu'ils ont cherché à faire en se rendant au Liban, où ils ont tous les deux pu rencontrer le président Michel Aoun et le Premier ministre Saad Hariri. Pour encore plus muscler son profil international, Marine Le Pen rencontrera mardi le moufti de Beyrouth, le patriarche maronite et Samir Geagea, chef chrétien maronite des forces libanaises (droite chrétienne). Avant cette visite au Liban, la présidente du FN n'avait jamais rencontré un chef de l'Etat en exercice.