VIDÉO - Des heurts éclatent place de la Bastille à Paris entre des jeunes antifascistes et la police : deux blessés en urgence relative

Les forces de l'ordre ont chargé les manifestants qui avaient pris position sur le rond-point et sur les marches de l'Opéra Bastille. Elles ont essuyé des jets de bouteilles et de pétards de la part des individus, dont certains cagoulés et souvent vêtus de noir. D’après les informations de LCI, aux alentours de 22 heures, deux blessés étaient en "urgence relative" tandis qu'un groupe d'individus a mis le feu à cinq véhicules sur le Faubourg Saint-Martin (Xe).





Une source policière a fait état de jets de projectiles vers les forces de l'ordre, précisant que des groupes de manifestants avaient commencé à démonter des panneaux qui entourent la colonne au milieu de la place. Trois personnes ont été interpellées, pour "violence sur des agents de sécurité publique", selon la préfecture de police.