Après la démission express de Le Roux, le PS (re)demande à Fillon de retirer sa candidature

Même si la requête restera lettre morte, le PS invite à nouveau François Fillon à renoncer à la course à l’Élysée au lendemain de la démission de Bruno Le Roux et alors que le Canard Enchainé publie ce mercredi de nouvelles révélations sur l’ancien Premier ministre. L’hebdomadaire satirique révèle qu'il aurait touché 50.000 dollars pour avoir mis en relation en 2015 un des clients de sa société 2F Conseil avec le président russe Vladimir Poutine et le PDG de Total. "Insinuations" "dénuées de tout fondement" selon l'entourage du candidat.