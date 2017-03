Assistants parlementaires du FN : les documents qui révéleraient un système "frauduleux"

Des documents saisis par les enquêteurs en charge du dossier lors de perquisitions menées au siège du parti les 17 février 2016 et 20 février 2017 vont, selon Le Monde, dans le sens de l'accusation : le FN aurait utilisé les fonds du Parlement européen pour financer les activités de son parti. Le quotidien en dévoile ce mercredi certains extraits. On y découvre ainsi qu'en juin 2013, Wallerand de Saint Just, le trésorier du FN, a envoyé un courriel à Marine Le Pen l'alertant "qu'"en 2013 les dépenses ont été mensuellement de 100.000 euros plus élevées que prévu". Sa solution : "Dans les années à venir et dans tous les cas de figure, nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen et si nous obtenons des reversements supplémentaires." A cela s'ajoutent une dizaine de documents comptables mentionnant des " économies dues aux députés européens" ou des "économies européennes".





Autre document révélé qui fragilise l'argumentaire frontiste, un courrier adressé par le trésorier à Cotelec, le microparti de Jean-Marie Le Pen. Réclamant un prêt de "1 500 000 euros", il explique qu'un " point devra être fait lorsque les économies réalisées après l’élection européenne seront chiffrées exactement et lorsque les nouveaux reversements seront mis au point."