Merah, Madrid, Nanterre... Toutes ces fois où des attaques ont pesé sur une élection présidentielle

Le 11 mars 2012, à Toulouse, Mohammed Merah tue d'une balle dans la tête Imad Ibn Ziaten, un soldat français. Quatre jours plus tard, à Montauban, deux autres soldats sont tués par ce même homme casqué, équipé d'une caméra Go-pro et circulant à scooter. Quatre jours passent encore, avant que Mohammed Merah se rende devant une école juive de Toulouse et tue un rabbin, ses deux enfants de 3 et 6 ans, ainsi qu'une autre fillette de 8 ans.





Trois des principaux candidats à l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu un mois plus tard, se rendent sur place : le président sortant Nicolas Sarkozy, François Hollande et François Bayrou. Si l'ambiance est d'abord à la trêve électorale, les hostilités reprennent rapidement.





François Bayrou évoque d'abord le "climat" favorisant la violence, visant ainsi Nicolas Sarkozy. Plusieurs éditorialistes avaient conclu à la faute politique, qui aurait pu accélérer sa chute dans les intentions de vote. À droite, c'est Jean-François Copé, une fois l'identité du tueur connue, qui avait pointé "l'ambiguïté permanente" des socialistes sur l'islam. François Hollande et Nicolas Sarkozy seront finalement qualifiés pour le second tour, malgré une poussée de Marine Le Pen dans les sondages, pendant les semaines qui suivaient les tueries de Toulouse et Montauban.En revanche, il n'est pas possible de conclure le candidat de l'UMP a "bénéficié" de l'affaire Merah contrairement à ce qui avait été prédit, rappelle Adélaïde Zulfikarpasic, directrice de l'Institut de sondages BVA citée par l'AFP.