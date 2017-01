Au FN, des réunions "en douce" pour éviter l'encombrant Jean-Marie Le Pen ?

Même son de cloche du côté de l'avocat de Jean-Marie Le Pen, maître Frédéric Joachim. "Soit il n'y a plus aucune réunion, soit ils les font en catimini. Dans tous les cas, c'est illégal, car contraire aux statuts du FN, qui obligent à convoquer les réunions des instances et des organes." L'avocat prend en exemple le comité central du FN, "l'organe le plus démocratique" du parti, qui ne s'est pas réuni "depuis 2014". Les soutiens de Jean-Marie Le Pen vont plus loin : ils considèrent qu'il doit aussi siéger dans le conseil stratégique de campagne, et même avoir son mot à dire dans les investitures pour les législatives.





Au FN, personne ne songe à nier que les fameuses réunions ont été escamotées. Sans pour autant reconnaître que les instances se retrouvent "en douce". "On est très pris par la présidentielle", justifie Wallerand de Saint-Just, le trésorier du FN. "Ces réunions se tiendront quand il faudra qu'elles se tiennent. Tout cela, c'est l'apanage du Marine Le Pen, pas du mien." Même argument pour Nicolas Bay, le secrétaire général du FN : "On a des instances de campagne qui se réunissent le temps du scrutin, du coup, pas besoin de faire de la réunionite. Pendant cette période, on met tout en veille. Chez Jean-Marie Le Pen, il font un peu de victimisation..." Quant à Jean-Lin Lacapelle, en charge des investitures, il évacue la question des législatives de juin prochain en expliquant à LCI "qu'il n'y a rien à l'agenda car on a terminé les pré-investitures l'année dernière". Circulez, il n'y a plus rien à voir, en somme.