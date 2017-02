Aurore Bergé, première juppéiste à rejoindre Emmanuel Macron : "Il était impossible pour moi de soutenir François Fillon"

LCI : Emmanuel Macron se définit comme n'étant ni de droite ni de gauche. Si vous l'avez rejoint, c'est que vous estimez qu'il est plus de droite ?

Aurore Bergé : La droite, la gauche ça ne veut plus rien dire, il s’agit d’un ancien schéma. Le sujet n’est pas de savoir si Emmanuel Macron est de droite ou de gauche, ou de droite et de gauche. Le clivage reste important mais il a changé de nature. Aujourd’hui la division se fait entre les souverainistes et les européens, les libéraux et les conservateurs.