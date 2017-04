Avant le premier tour, la folle dernière semaine des candidats à la présidentielle

Le premier tour n'est plus qu'à une encablure et le scrutin s'annonce de plus en plus incertain. Plus que jamais, les 11 candidats de la présidentielle vont devoir peser dans les cinq jours qui les séparent de la fin officielle de la campagne. Les enjeux sont clairs : les favoris présumés doivent impérativement consolider leur électorat, et leurs challengers, arracher les points qui les séparent encore d'un éventuel second tour.





Leur agenda est adapté en conséquence : outre les passages dans les médias, la semaine sera particulièrement dense, émaillée de déplacements et de meeting, d'autant que les prétendants ne se départageront pas lors d'un ultime débat télévisé à 11, suite à l'annulation de celui de France Télévisions prévu le 20 avril.