Avec l'affaire Penelope Fillon, l’image du candidat LR en a pris un coup

Tout va très vite en politique et les sondages sont là pour le rappeler. Après avoir bénéficié des retombées de sa victoire à la primaire de la droite et du centre, François Fillon accumule les accrocs plus ou moins importants et laisse sa bonne image s’étioler. Après la polémique sur la réforme de l’Assurance maladie, le dernier coup dur en date est le soupçon d'emploi fictif visant son épouse. Réalisée après le début de cette affaire, une enquête Odexa pour franceinfo révèle la chute de la popularité de François Fillon.





61% des Français ont désormais une image négative du candidat à la présidentielle. Une cote qui dégringole, alors qu’il percevait 54% d’opinions positives selon franceinfo qui cite un sondage Ifop de novembre dernier. Même chez les sympathisants de droite, François Fillon n’obtient "que" 62% de bonne image. Pour plus d’un tiers d’entre eux, l'opinion qu'ils ont de celui qui doit porter les couleurs de la droite à la présidentielle est donc mauvaise.