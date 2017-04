L'acteur américain Danny Glover (Roger Murtaugh dans "L'Arme Fatale") appelle à voter Mélenchon

Aux côtés de Mel Gibson dans L'Arme fatale, Danny Glover a incarné un policier que rien ne pouvait faire reculer. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il s'avère être aussi un citoyen engagé. Cette fois, il convie les Français à réagir sur la prochaine élection présidentielle.





Ainsi, avec l'acteur Mark Ruffalo, l'écrivaine Eve Ensler et le philosophe Noam Chomsky, le comédien cosigne une pétition intitulée "France : Please Don't Repeat Clinton vs. Trump Tragedy" (soit, en français : "La France : s'il te plait, ne répète pas la tragédie Clinton vs. Trump") s'adressant à la société française progressiste ("French Progressive Civil Society").