Baisse des cotisations et CSG : ce que la réforme de Macron va vous faire gagner (ou perdre)

Sur leur fiche de paie, les salariés du privé devraient être les premiers à observer dès 2018 un gain net de 1,4 %, correspondant à la différence entre la baisse de 3,15 points de cotisations salariales pour la maladie et le chômage et la hausse de 1,7 point de CSG.





À titre d'exemple, pour une personne au SMIC (qui touche donc 1.480,27 euros brut en juin 2017), cela représenterait entre 250 et 260 euros de plus par an, soit un peu plus de vingt euros net par mois, selon le calcul suivant :

35,5 (suppression de la cotisation chômage) + 11,1 (suppression de la cotisation maladie) – 24,7 (hausse de la CSG) = 21,9 (gain net total)





Selon ce mécanisme, plus le salaire augmente, plus le gain opéré grâce à la réforme sera important (jusqu'à un certain point). Ainsi, une personne rémunérée 3.000 euros par mois observerait une hausse d'environ 530 euros par an (à savoir environ 45 euros net par mois) et quelqu’un qui touche 5.000 euros, environ 880 euros par an.