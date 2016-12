Baisse du chômage : sur LCI, Ian Brossat (PCF) rappelle malgré tout "l'échec du quinquennat" sur l'emploi

Interrogé sur les "regrets" que François Hollande ou certains proches auraient formulés sur le retrait du président de la course pour la présidentielle de 2017, et sur la possibilité d'un retour politique, l'adjoint parisien au Logement évacue par une boutade : "Je sais que c'est la période des fêtes et que les uns et les autres boivent un peu trop, mais ce n'est pas crédible".





Ian Brossat, dans la ligne du PCF, juge que la seule solution pour rassembler une gauche "très divisée" à la présidentielle est la candidature "alternative" de Jean-Luc Mélenchon. "S'il donne la priorité à la question essentielle des inégalités, je suis convaincu qu'il peut être très haut au premier tour de l'élection présidentielle." Pas question, donc, pour l'adjoint d'Anne Hidalgo, de rallier un socialiste, qu'il s'agisse de Vincent Peillon, soutenu par la maire de Paris, ou même de Benoît Hamon, le représentant de l'aile gauche du parti, dont certains éléments de programme semblent compatibles avec Jean-Luc Mélenchon.