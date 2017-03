Baroin étrille Macron, "devenu le candidat de François Hollande"

Alors qu’il souhaite dépasser le clivage droite-gauche, Emmanuel Macron a été renvoyé ce dimanche au statut du "candidat du Parti socialiste" et "de François Hollande" par François Baroin. Lors du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, le sénateur-maire de Troyes, chargé du "rassemblement politique" auprès de François Fillon, a lancé : "Emmanuel Macron est le candidat du pouvoir. Ne pas le voir, c'est être victime de cécité coupable".





"Il y a six semaines, il y avait un candidat officiel, Hamon, et un candidat de contrebande, Macron. Les rôles se sont inversés. Hamon a retrouvé son rôle d'origine, celui de frondeur, (...) et Macron est devenu le candidat de François Hollande", a ajouté François Baroin.