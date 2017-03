Hamon après le ralliement de Le Drian à Macron : "Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahisons"

"Il y a deux gauches aujourd'hui en France, vis-à-vis desquelles je veux prendre mes distances. Celle qui pour gouverner renonce à être de gauche et qui demain pour gouverner pourrait, comme je l'entends (chez) certains, baisser l'ISF, augmenter la pression sur les chômeurs, baisser le nombre de fonctionnaires, faciliter le licenciement, ça, ça n'est pas la gauche, et si pour garder le pouvoir ou exercer le pouvoir, il faut faire cela (...) moi, je ne le ferai pas", a-t-il continué. "Et puis il y a une autre gauche qui renonce au pouvoir pour être de gauche et qui dit 'dégagez tous'", a-t-il ajouté.