Benoît Hamon candidat : des députés PS "réformateurs" revendiquent un "droit de retrait"

Pour d'autres socialistes, c'est déjà trop tard. Dans un appel lancé dans Le Monde, mardi matin, deux députés "réformateurs", Christophe Caresche et Gilles Savary, prennent acte des "divisions plus profondes que jamais" et d'une "césure réelle entre deux sensibilités idéologiquement distantes". Une autre façon de parler des "gauches irréconciliables" formulées par Manuel Valls.