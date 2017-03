Benoît Hamon détaille son programme en empruntant à Peillon, Montebourg et Pinel

Dans la nouvelle mouture de son projet, Benoît Hamon intègre également l'une des propositions phares de son ancien rival Arnaud Montebourg. Sur le front du "made in France", le candidat socialiste propose ainsi de réserver 50% des marchés publics aux TPE et PME françaises. Une proposition qui serait, assure-t-il, "absolument compatible" avec la législation européenne sur la concurrence. Par ailleurs, Benoît Hamon fait sienne l'idée d'Arnaud Montebourg (et de Jean-Luc Mélenchon) de procéder, si besoin, à des "nationalisations temporaires" pour des fleurons industriels menacés.