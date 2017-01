Benoît Hamon favori de la primaire : et maintenant, quelle stratégie pour Jean-Luc Mélenchon ?

Comment Jean-Luc Mélenchon va-t-il pouvoir s'imposer comme le meilleur candidat de la gauche pour l'élection présidentielle ? La question se pose lundi au lendemain du premier tour de la primaire organisée par le PS, qui a placé Benoît Hamon aux avant-postes. Une victoire du socialiste frondeur dimanche prochain promettrait en effet un espace électoral plus réduit à Jean-Luc Mélenchon. Mais le candidat soutenu par le PCF pour la présidentielle prépare déjà ses arguments pour décrédibiliser son probable futur adversaire aux yeux de la gauche.





Tout d’abord, il insiste sur la participation plutôt médiocre enregistrée au premier tour de la primaire (un peu plus d’1,6 million de votants dimanche soir). Dans un billet publié sur son blog ce lundi, il écrit : "Rien ne pourra effacer la réalité : le déclin du PS est irréversible". Il prédit ensuite que "la désertion du premier cercle des électeurs est annonciatrice de celui du grand nombre le jour du vote". Il estime dans ces conditions que le vainqueur de la primaire n'aura pas d'autre choix que de se rallier à Emmanuel Macron ou à lui-même. "D’ici quelques jours, l’hémorragie vers Macron va s’amplifier. D’autres viendront vers nous. Ce n’est pas du débauchage, c’est de la clarification. Et cette clarification est le propulseur le plus puissant pour arriver au deuxième tour".