Le phénomène Macron séduit à l'étranger (notamment... les Français)

Emmanuel Macron avait déjà affiché son succès auprès des Français de l’étranger lors d’un voyage à Londres en septembre dernier. Ces 10 et 11 janvier, il récidive à Berlin. Celui qui a déjà convaincu 600 adhérents outre-Rhin a déplacé les foules lors d’un meeting mardi. De nombreux participants se frottaient au monde politique pour la première fois. Martin, 26 ans, n’avait encore jamais posé les pieds dans un meeting. "Je ne me reconnaissais dans personne", avoue cet expatrié. Mais l’ancien ministre a changé la donne avec ses "belles idées sur l’Europe". L’Europe, un sujet clairement au cœur de sa campagne. Et c’est peut-être là ce qui plaît aux exilés français.





Les médias scrutent de près ce candidat atypique. "Le système français c’est un peu un système figé", analyse Albrecht Meier, journaliste au Tagesspiegel. Emmanuel Macron pourrait, selon lui, "apporter quelque chose de neuf à ce système." Un constat partagé par Erwan. Cet entrepreneur de 37 ans estime que le Normalien a la stature pour "remettre en cause les clivages traditionnels" et espère "une nouvelle offre politique".