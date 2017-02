Bientôt la fin du suspense autour de la candidature de François Bayrou : les trois options qui se présentent à lui

Yann Wehrling, porte-parole du mouvement cité dans le Figaro, déclare : "Nos militants et nos cadres trouvent le paysage et l’offre politique tellement nuls…." "Il dit des choses qui ne sont portées par personne dans cette campagne." Jean Lassalle, député ancien du MoDem et candidat à la présidentielle dit lui dans l’Obs : "François Bayrou sera candidat, moi je le sais depuis le premier jour. Il ne me l’a pas dit, mais on se connaît, c’est dans son ADN. Il veut être président de la République, il sera candidat et moi aussi, et c’est la grandeur qu’il reste de notre démocratie que de choisir."





Déjà candidat à la présidentielle à trois reprises, François Bayrou aurait plaisanté récemment dans Paris Match, disant que "le chiffre quatre, à la présidentielle, porte bonheur ! Mitterrand, Chirac, Le Pen ont tous fait leur meilleur score à leur 4e candidature".