Après l'arrestation de son fils, Valérie Pécresse dénonce une "tentative de déstabilisation politique"

À l'époque de l'arrestation de son fils, Valérie Pécresse s'était déjà dite très étonnée du traitement qui lui avait été réservé. Il avait passé sept heures en garde à vue. Dans son communiqué ce week-end, la présidente de la région Île-de-France déclare apprendre qu'elle aurait "été la victime d'une tentative de déstabilisation politique savamment orchestrée". "M. Hollande, Valls, Bartolone et Cazeneuve doivent rendre des comptes sur les faits relatés dans ce livre", écrit-elle. "J'ai demandé à mon avocat (...) de saisir la justice et de porter plainte, notamment pour atteinte à la vie privée, violation du secret de l'enquête et violation du secret professionnel."





François Fillon s’est lui aussi appuyé sur le livre "Bienvenue place Beauvau" pour accuser cette semaine François Hollande d’avoir participé à une "machination" à son encontre. Il souhaite demander l'ouverture d'une enquête.