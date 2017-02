Taxer les robots ? Le milliardaire Bill Gates défend l'idée de Benoît Hamon

Cependant, cette idée de taxer les robots soulève aussi des objections très solides. Et notamment le fait que cela aurait pour effet de ralentir le développement de l’automatisation. Or, même si l’achat et la mise en œuvre de robots dans l’économie s’accélèrent depuis deux ou trois ans, la France est déjà en retard dans ce domaine. Actuellement, on compte un peu plus d’un robot pour 100 emplois, alors que c’est presque deux aux Etats-Unis, deux et demi en Allemagne, et même trois au Japon.