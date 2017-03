Boy George soutient Macron... pendant quelques minutes

Emmanuel Macron aura eu sa Beyoncé, l'espace de quelques minutes. Jeudi 2 mars, alors qu'il présentait son programme au Pavillon Gabriel, le candidat d'"En Marche !" aura eu le plaisir, après François de Rugy et Jean Arthuis, de recevoir le soutien de... Boy George. Le chanteur du groupe de new wave Culture Club - et interprète de l'indépassable "Do You Really Want To Hurt Me" - s'est en effet, tel Queen B soutenant Hillary Clinton - fendu d'un tweet où il disait tout le bien qu'il pensait de l'ancien pensionnaire de Bercy. "J'aime la France et j'espère qu'Emmanuel Macron l'empêchera de virer à droite !"