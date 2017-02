"C’est un vrai plaisir de revenir sur cette île !" : mais que va donc faire François Fillon à la Réunion ?

Les DOM-TOM représentent d’abord un petit réservoir de voix. Pas énorme, mais quand même. Selon les chiffres de l’Insee, les Outre-marins représentent en effet environ 1, 8 millions d’habitants dans les départements d’outre-mer hors Mayotte, et autant d'électeurs potentiels, sans compter la diaspora, évaluée à plus de 1 millions de personnes. Le vote ultra-marin a par ailleurs la particularité de se répartir généralement entre les deux grands partis, les Républicains et le PS, le FN y étant faible. Historiquement, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie ainsi que Wallis-et-Futuna sont majoritairement à droite tandis que les Antilles, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon sont plutôt ancrés à gauche.





Par rapport à l’ensemble national, le poids des électeurs d'Outre-mer pèse peu (environ 4 % des suffrages). Mais en allant sur place, la démarche des candidats est aussi symbolique, marquant en quelque sorte le lancement de leur campagne au niveau national. Il s'agit aussi, avec ce déplacement, de motiver les troupes locales du parti et, en bon candidat, montrer qu'on a de l'intérêt pour toutes les couches de la population, y compris les plus modestes - à la Runion, 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec environ 1.000 euros par mois.





Pour François Fillon, l'objectif est donc de convaincre les Réunionnais, qui avaient voté majoritairement pour François Hollande en 2012, que "parmi tous les candidats", il est "le plus déterminé à faire bouger les choses". Il a promis qu'il déroulerait son "projet" pour lutter contre le chômage et l'insécurité, deux fléaux de l'île.





Pendant trois jours, François Fillon va tout labourer. Il a d'abord prévu de s’entretenir avec les élus de droite et du centre de l'île. Dimanche matin, il assistera à la messe dominicale de l'église de Saint-Gilles. Puis entamera un des points d'orgue de sa visite : un meeting prévu à Saint-Pierre en fin d'après-midi. Lundi matin, François Fillon, qui loue "l'admirable coexistence entre les différentes confessions religieuses" de l'île, prévoit de visiter "la plus vieille mosquée de France" à Saint-Denis, puis de rencontrer le Groupe de dialogue interreligieux.





Au programme également, des visites d'entreprises et de start-up autour de thèmes économiques, alors que La Réunion est "confrontée à de lourds problèmes économiques et sociaux qu'il faut affronter avec lucidité et audace". Et, petit plaisir avant son départ pour Paris lundi soir, l'ex-Premier ministre, réputé pour sa passion de la course automobile, ira visiter le circuit de course Félix-Guichard à Sainte-Anne.