"Cabinet noir" de l’Elysée : comment le camp Fillon a décidé d'alerter la justice

COURRIER - Six responsables LR ont envoyé ce lundi une lettre au procureur de Paris et au procureur national financier pour signaler des "infractions" commises, selon eux, par l'exécutif et qui figurent dans le livre "Bienvenue Place Beauvau". Interrogé par LCI, Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée et président du Groupe Les Républicains (LR) au Sénat, réclame l'ouverture d'une enquête.