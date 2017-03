"Cabinet noir de l'Elysée" : Fillon fait un joli coup de pub à "Bienvenue Place Beauvau", déjà en rupture de stock chez Amazon

Gros coup de projecteur sur le dernier ouvrage consacré à l'exercice du pouvoir du président Hollande. François Fillon, cherchant à démontrer que le président de la République est à l'origine des fuites judiciaires qui ternissent son image depuis fin janvier, a évoqué ce jeudi 23 mars 2017 Bienvenue Place Beauvau, Police : les secrets inavouables d'un quinquennat, sorti le jour même en librairie.





Le candidat de la droite et du centre a lancé cette charge alors qu'il était l'invité de l'Émission politique de France 2. Non seulement 3,3 millions de téléspectateurs l'ont entendu en direct mais surtout cette séquence a été largement relayée par les médias. Et ses mots ont été forts : il a dénoncé un "scandale d'Etat", reprochant à François Hollande d'avoir constitué un "cabinet noir" à l'Elysée.