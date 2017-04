Calvados : le FN porte plainte après le collage d'affiches du parti sur des panneaux électoraux officiels

Ce lundi 10 avril, un article publié sur le site internet de La Manche Libre relate que tous les panneaux électoraux communaux de Vaudry, dans le Calvados, ont été recouverts au cours du week-end d’affiches du Front national. Or, ces panneaux sont destinés à accueillir les affiches de campagne des onze candidats, à deux semaines du premier tour de la présidentielle. De plus, le journal régional explique que les militants ont utilisé un mélange de colle et de verre brisé pour fixer ces affiches.