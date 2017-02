Affaire Fillon : retour sur ce feuilleton qui n'a pas fini de perturber la campagne

Episode après épisode. Comme un mauvais feuilleton qui donne une image négative du monde politique ou des médias - tout dépend de quel bord on se place -, chaque jour, chaque semaine, "l'affaire Fillon" connaît un rebondissement. Au grès des révélations du Canard Enchaîné et des autres, ou du calendrier judiciaire, l'échéance électorale approche, et cette élection, qui dépend tout de même beaucoup du sort de François Fillon, semble toujours aussi incertaine. Alors, pour vous aider à y voir plus clair dans ce qui au départ était appelé "l'affaire Penelope Fillon", voici un petit retour en arrière sur ce feuilleton politico-judiciaire.