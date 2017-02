Affaire Fillon : retour sur ce feuilleton qui n'a pas fini de perturber la campagne

La rumeur disant que le PNF allait communiquer bruissait depuis déjà plusieurs heures. Et le communiqué du parquet national financier est tombé alors que François Fillon tenait un meeting à Maison-Alfort (Val-de-Marne)... Pas de quoi provoquer une réaction du candidat de la droite devant ses troupes, mais, assurément, un nouveau coup dur à encaisser pour lui. Car le parquet a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique". Et des juges d'instruction vont donc enquêter sur les soupçons d'emplois fictifs visant la famille de l'ancien Premier ministre. Au prochain épisode : savoir s'il est mis en examen ou non.