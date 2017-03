Affaire Fillon : retour sur ce feuilleton qui n'a pas fini de perturber la campagne

Une annulation à la dernière minute et une conférence de presse convoquée quelques heures plus tard pour expliquer les raisons de son absence, si la visite de François Fillon au Salon de l'agriculture était de toute façon annoncée comme agitée, cette jounrée a pris un tournant totalement inattendu. Car le candidat de la droite a appris par ses avocats qu'il allait être mis en examen. Mais pas de quoi faire dévier l'ancien Premier ministre de sa ligne de conduite, voulant qu'il ne reconnaissait pas les faits qui lui étaient reprochés et que, donc, il ne se soumettrait qu'à une chose : le choix des Français, via le suffrage universel. Evoquant "'un assassinat politique", Fillon a alors répété devant les médias et le pays : "Je ne me retirerai pas, j'irai jusqu'au bout. Je vous demande de me suivre". Un peu plus tard durant ce 1er mars un peu fou, on apprenait que Penelope Fillon était également convoquée chez les juges d'instruction en vue d'une mise en examen. Prochain épisode judiciaire : le 15 mars prochain, avec la visite du candidat LR aux magistrats.