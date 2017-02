"Candidature unique" : Mélenchon affirme ne fermer "aucune porte" à une rencontre avec Hamon

On se croirait presque au théâtre, dans une pièce où chaque acte viendrait tordre l’intrigue minutes après minutes. La question du rapprochement entre Jean-Luc Mélenchon et Benoit Hamon pour la présidentielle 2017 n’en finit pas de connaitre des hauts et des bas, tandis que les deux intéressés décident de souffler le chaud et le froid. Hier soir sur le plateau de l’Emission politique, le leader de La France insoumise a indiqué ne fermer "aucune porte" à une discussion avec son homologue socialiste.





"Je suis d’accord dimanche ou lundi s’il le veut pour le rencontrer", a déclaré Jean-Luc Mélenchon, qui s’est dit "ouvert à la discussion". Il a néanmoins tenu à préciser qu’il attendait de Benoit Hamon "une réponse" concernant les conditions qu’il lui a fait parvenir dans une lettre il y a une semaine. "Si Benoit Hamon me dit : "je te propose le principe d’une candidature unique", je regarderai ce qu’il propose. Ce n’est pas ce qu’il fait. Ce n’est pas moi qui ferme la porte".