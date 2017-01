Cannabis, on légalise ? Ce que veulent les candidats de la primaire à gauche (qu'ils aient fumé ou non)

Le débat traverse la gauche depuis 30 ans. Il ne semble pas encore prêt de trouver une issue unanime. Deux camps s'affrontent en effet parmi les 7 candidats à la primaire de la gauche qui débattaient dimanche sur BFM-TV : ceux favorables à la dépénalisation, voire à la légalisation du cannabis, et ceux qui y sont totalement opposés.





Du côté des "pour", Sylvia Pinel. La candidate du PRG souhaite une "légalisation" pour des enjeux de "santé publique mais aussi de sécurité". Elle argumente : "La vente de cannabis doit être encadrée pour assécher les trafics". François de Rugy compare la situation du cannabis avec celles du tabac ou de l'alcool : "On n’imagine pas une seconde de la prohibition sur le tabac et l’alcool", avant de lancer : "Dans les bureaux de tabac, on trouve tout ce qu'il faut pour faire un joint, sauf le cannabis".





Benoît Hamon est, lui aussi, en faveur d'une légalisation : "Il faut légaliser la distribution de cannabis et mettre les moyens sur la prévention". "Le cannabis peut conduire à des addictions extrêmement graves" et sa consommation doit être combattue, a-t-il insisté, promettant de consacrer à la prévention les 500 millions d'euros consacrés actuellement selon lui à la répression.