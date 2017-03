Caricature, Turquie, sécurité... ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur TF1

Qualifiant le dessin publié puis retiré sur le compte Twitter LR "d'antisémite" dans les colonnes de La Croix un peu plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron l'a joué plus soft devant les caméras de TF1. Il a tout de même déploré "des dérives" et le fait que certains concurrents raniment "ce qu'il y a de plus excessif" chez les gens. Et de conclure que toutes ces polémiques n'intéressaient pas les électeurs.