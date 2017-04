"Ce n'est pas une campagne où je peux gagner, il faut de l'argent" : Cheminade réaliste sur sa propre situation

"Poutou a deux fois plus d’argent que moi", affirme le candidat Solidarité et Progrès avant d’ironiser : "Il est peut-être même plus argenté que moi". Il le rappelle, 400.000 euros pour une campagne, "c’est peu, ça représente une réunion pour Emmanuel Macron", analyse-t-il. Malgré la petitesse de son capital, il ajoute : "On peut faire beaucoup avec peu, c’est le principe de moindre action. Moins, on en fait, plus c'est efficace". Même s'il est réaliste sur ses ambitions, il souhaite que sa candidature serve "de catalyseur pour la lutte contre la financiarisation", l'un de ses chevaux de bataille dans cette campagne.





Candidat pour la troisième fois, le doyen des candidats espère dépasser les 1%, ce qui serait son meilleur score.