Ce patron écrit à ses 4500 salariés pour les avertir des risques que le FN ferait peser sur leur entreprise

Et il n’exagère pas, prévient le PDG, pointant les conséquences d'une sortie de l'euro. Son entreprise s’est en effet beaucoup développée, avec 25 % de croissance par an pendant plus de vingt ans. Mais "une partie de cette expansion a été financée par endettement", explique Jean-Luc Petithuguenin. "Notre dette nette, cotée sur les marchés, est aujourd’hui un peu supérieure à 500 millions d’euros. Si, demain, la France abandonne l’euro, je doute que nos créanciers acceptent d’être remboursés en francs. Et si le nouveau franc se dévalue de 15 % ou 25 %... "





Outre le volet économique, Jean-Luc Petithuguenin s'inquiète aussi de l'aspect social du programme du FN, en craignant que la lutte contre le "travailleur immigré" ne conduise à "des ratonnades et ce genre de choses".