"Charlie Hebdo" appelle les candidats à la présidentielle à respecter la laïcité

L’appel publié par Charlie Hebdo, et qui sera envoyé à tous les candidats, rappelle que "jamais, depuis le vote de la loi de 1905, la laïcité n'a été autant attaquée ou instrumentalisée. De procès en 'islamophobie' en remise en cause du droit à l'avortement, de revendications communautaires en Manif pour tous, de 'mode du burkini' en 'racines chrétiennes', de 'particularismes culturels' en 'défense de l'identité', jamais les affaires publiques n'ont été autant à la merci des ingérences religieuses, menaçant la liberté de conscience et l'égalité des droits".





Charlie Hebdo demande donc aux candidats de "s'engager clairement" sur trois points : "Ne pas modifier, de quelque manière que ce soit, la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité", "ne jamais introduire dans la législation, sous quelque forme que ce soit, des aménagements particuliers à l'égard d'une communauté religieuse", et "ne jamais introduire, de quelque manière que ce soit, un délit de blasphème dans la législation".